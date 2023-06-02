Очевидцы сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области

В городе Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он предположил, что это может быть попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, сопровождающаяся работой российской ПВО.

Рогов также пообещал уточнить информацию позднее. Официальных данных от властей пока не поступало.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области. О пострадавших не сообщалось.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.