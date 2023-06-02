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Российский военный рассказал о работе украинских боевиков по тактике НАТО

«РИА Новости»: ВСУ на запорожском направлении начали использовать в боях тактику НАТО
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Фото: Соцсети
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Украинские боевики на запорожском направлении стали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий — методы НАТО вкупе с «советской школой», рассказал 2 июня командир батальона «Крым».

«Уже внедрение [тактики НАТО], то есть смешанно. Другие попытки проведения атак», — приводит его слова «РИА Новости».

Командир батальона добавил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто используют мобильные группы на пикапах. Однако местный рельеф осложняет передвижение, «поэтому им чуть сложнее с нами», резюмировал военный.

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17 мая подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска фиксируют активное использование кочующих огневых средств подразделениями ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации

15 мая генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь российской армии еще в прошлом году, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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