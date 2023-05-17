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Сюжет:

В ЛНР заявили о применении ВСУ тактики кочующих минометов в зоне спецоперации

Марочко: ВСУ активно применяют кочующие огневые средства на краснолиманском направлении
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Российские войска фиксируют активное использование кочующих огневых средств подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщил 17 мая подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

Он отметил, что кочующие огневые средства замечены в районах населенных пунктов Макеевка и Невское. Марочко разъяснил, что ВСУ устанавливают на пикапы автоматические минометы, крупнокалиберные пулеметы, РСЗО и противотанковые управляемые ракеты, дополняет «Газета.Ru».

Также, по словам Марочко, Киев задействовал на купянском направлении хорошо подготовленных диверсантов.

«В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп», — сообщил Марочко.

Он уточнил, что характер действий диверсантов свидетельствует о том, что они прошли профессиональный курс подготовки.

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15 мая начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

Ранее, 12 мая, в Минобороны России заявили, что на купянском направлении пресечены действия украинской диверсионной группы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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