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Мантуров допустил начало производства ГАЗ автомобилей «Волга» в 2024 году

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К лету 2024 года Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) вновь может начать производство автомобилей под брендом «Волга». Об этом 1 июня рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, для этих целей планируется привлечь технологического партнера, как это было с запуском производства «Москвичей».

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8–9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — цитирует Мантурова «РИА Новости».

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Впервые о возрождении выпуска автомобилей под брендом «Волга» Мантуров рассказал летом прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума.

15 июля Горьковский автозавод сообщил, что подал заявление на регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков «Чайка» и «Волга-21».

7 апреля 2023 года бывший глава Magna Steyr в Австрии и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил создавать не менее 270 тыс. автомобилей «Волга» совместно с «Группой ГАЗ» на заводе Volkswagen, который расположен в Калуге.

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