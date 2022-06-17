Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»

В России планируют возродить автомобильные бренды «Победа» и «Волга», сообщил в пятницу, 17 июня, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа». Или и то, и то», — сказал он в РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в этот день Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что производство на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года, причем станет возможен выпуск гибридных авто или электроверсии.

17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин захочет приобрести себе новый «Москвич», если он будет сделан качественно.

16 июня президент Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге заявил, что на рынке автомобилей наблюдаются дефицит предложения и рост стоимости продукции. Однако на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля необходимо обеспечить доступность цен на авто для россиян.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что располагающийся в столице завод «Рено» после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Он подчеркнул, что на первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей.