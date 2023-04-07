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Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Бывший глава Magna Steyr в Австрии и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжить производство автомобилей в России. Об этом сообщил в пятницу, 7 апреля, журнал Spiegel.

Согласно информации издания, Вольф направил письмо Путину еще в январе этого года. В послании он рассказал о своем инвестиционном проекте, стоимость которого оценивается в 60 млрд рублей. Вольф предложил создавать не менее 270 тыс. автомобилей «Волга» совместно с «Группой ГАЗ» на заводе Volkswagen, который расположен в Калуге.

Вольф входит в наблюдательные советы немецкой компании Schaeffler, которая производит автокомплектующие, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG.

По данным издания, до конца 2022 года он занимал пост члена наблюдательного совета «Группы ГАЗ». Кроме того, Вольф до сих пор владеет примерно 10% ее акций.

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5 апреля сообщалось, что на заводе Volkswagen в России может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. Уточнялось, что, несмотря на судебные разбирательства между ГАЗом и Volkswagen и частичную блокировку активов немецкой компании, российский автодилер «Авилон» всё еще заинтересован в приобретении производственной площадки.

В тот же день независимый эксперт по автопрому выразил сомнение, что китайский автопроизводитель Chery приобретет завод Volkswagen в Калужской области.

VW объявил, что приостанавливает производство автомобилей в России, в марте 2022 года. До этого момента завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. автомобилей в год в Калуге выпускал автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

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