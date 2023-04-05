Эксперт оценил возможность покупки Chery российского завода Volkswagen

Независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев выразил сомнение, что китайский автопроизводитель Chery приобретет завод Volkswagen в Калужской области. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий».

«Теоретически это возможно, но совершенно непонятно, зачем Chery этот завод. Его операционная нулевая рентабельность, по моим оценкам, 55–60 тыс. автомобилей в год. У Chery, безусловно, есть рост продаж машин в России, но до объемов, которые позволят вывести предприятие в Калуге хотя бы на самоокупаемость, еще далеко. Идея с попыткой китайского автопроизводителя таким образом выйти на европейский рынок с учетом нынешней ситуации и вовсе выглядит фантастикой», — отметил Бургазлиев.

Источник в Chery не подтвердил «Известиям» планы по приобретению данного предприятия.

О покупке завода Volkswagen маркой Chery сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственный источник. Ранее СМИ в качестве претендентов на покупку простаивающего предприятия также называли дилерский холдинг «Авилон» и АФК «Система».

Также марке Chery приписывали планы по приобретению завода Nissan в Санкт-Петербурге

31 марта АвтоВАЗ заявил о намерении начать выпуск автомобилей под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в мае-июне 2023 года.

«Что касается планов в отношении завода в Санкт-Петербурге, то АвтоВАЗ ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в городе на Неве уже в мае-июне текущего года», — отметили представители российского автопроизводителя.