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Группа ГАЗ зарегистрирует товарные знаки «Чайка» и «Волга-21»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Горьковский автозавод подал заявление на регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Об этом «Известиям» сообщил производитель 15 июля.

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В компании напомнили, что группа ГАЗ уже является владельцем товарных знаков «Чайка» и «Волга» в категории транспортных средств (12-й класс МКТУ) и в категории игрушек (28-й класс МКТУ).

Дополнительно автозавод из Нижнего Новгорода намерен оформить регистрацию объемных товарных знаков в виде изображений автомобилей «Чайка ГАЗ-13» и «Волга ГАЗ-21» и других исторических моделей ГАЗ в категории товаров, которые относятся к сувенирной продукции.

«Мы видим большой интерес поклонников марки к сувенирам с символикой ГАЗа, поэтому планируем в ближайшее время запустить продажу сувенирной продукции. Все желающие смогут приобрести ее на маркетплейсах, на выставках, где мы демонстрируем современные разработки автомобильной техники Горьковского автозавода», — говорится в официальном сообщении завода.

В компании напомнили, что товарные знаки регистрируются в категориях, к которым в существующей классификации относится широкий набор товаров. Из этих категорий ГАЗ делает выборку тех видов, которые применимы к популярной сувенирной продукции.

20 мая группа ГАЗ представила перспективные модели городских автобусов в рамках третьего международного транспортного фестиваля SPbTransportFest в Санкт-Петербурге. На выставочной экспозиции демонстрировались автобусы нового поколения вместимостью от 22 до 85 человек: модели среднего и большого класса ГАЗ Citymax, автобусы малого класса «Валдай» City и «Газель City», а также машина среднего класса ЛиАЗ-4292.

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