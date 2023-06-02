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Синоптики спрогнозировали дождь и 23 градуса тепла в Московском регионе 2 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой и до 23 градусов тепла ожидают жителей Московского региона в пятницу, 2 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от +18 до +23 градусов тепла в дневное время и от +5 до +10 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления с переходом в северо-западный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

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Ранее, 1 июня, Гидрометцентр сообщал, что предупреждение о порывах ветра при грозе до 15–20 м/с и граде будет действовать 2 июня в Москве с 13:00 до 21:00 часов и с 9:00 до 21:00 часа в Подмосковье.

Тогда же синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым.

26 мая специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Она отметила, что жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно +17 градусов.

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