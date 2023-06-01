«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и области

Гидрометцентр в четверг, 1 июня, из-за ветра и грозы объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Об этом говорится на сайте учреждения, где публикуется прогностическая карта погоды.

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Предупреждение о порывах ветра при грозе до 15–20 м/с и граде будет действовать 2 июня в Москве с 13:00 до 21:00 часов и с 9:00 до 21:00 часа в Подмосковье.

До этого, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым.