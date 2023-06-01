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Главы МИДов БРИКС выступили за мирное урегулирование украинского конфликта

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Главы МИДов стран БРИКС выступили за мирное урегулирование украинского конфликта и выполнение зерновой сделки. Об этом говорится в итоговом заявлении участников министерской встречи, представленном 1 июня.

«Министры напомнили свои национальные позиции относительно ситуации на и вокруг Украины. Они с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путем диалога и дипломатии», — приводит ТАСС выдержку из распространенного в Кейптауне совместного заявления.

Министры также призвали «к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы», отметили необходимость следовать меморандуму о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, главы МИДов стран БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями, включая химическое и бактериологическое оружие.

«Министры призвали усилить систему контроля над оружием, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)», — сказано в документе.

Не меньшей важностью отмечены усилия по недопущению гонки вооружений в космосе и необходимость проведения «переговоров по принятию юридически обязывающих многосторонних инструментов» в этой области, отметили министры.

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Ранее в этот день замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что все страны, которые направили экспертов и проводили переговоры по подготовке итогового документа, не просто привержены БРИКС, а демонстрируют твердую настроенность и четкое понимание того, что это один из главных современных форматов.

Совещание министров иностранных дел БРИКС проходит 1–2 июня в Южно-Африканской Республике, куда 31 мая прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.

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