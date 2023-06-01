Замглавы МИДа Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС

Согласован внушительный и важный итоговый документ, который будет подписан по итогам министерской встречи БРИКС. Об этом 1 июня сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Он (документ. — Ред.) будет обнародован после того, как министры закончат свои контакты и проведут во всех форматах свои мероприятия. БРИКС движется вперед, БРИКС демонстрирует свою силу и востребованность. Это, наверное, центр притяжения многополярного мира», — сказал Рябков.

По его словам, многие страны заинтересованы в присоединении к объединению.

«Важно, что все страны, которые направили сюда экспертов и проводили переговоры по подготовке итогового документа, не просто привержены БРИКС, а демонстрируют твердую настроенность и четкое понимание того, что это один из главных современных форматов, одна из главных площадок, которыми нужно пользоваться для того, чтобы гарантировано обеспечивать национальные интересы и свой суверенитет», — сказал замглавы МИДа.

Рябков отметил, что есть несколько сильных кандидатов для вступления в БРИКС, Саудовская Аравия в их числе.

«Вопрос расширения БРИКС обсуждается уже определенное время. Сейчас не тот момент, когда мы будем говорить о конкретных кандидатах. Министры проведут встречи на полях. Я понимаю так, что министр [иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал] бен Фархан в Кейптауне, и намечена встреча с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым. Есть несколько очень сильных кандидатов для вступления в БРИКС, Саудовская Аравия в их числе. Мы безусловно поддерживаем их кандидатуру и будем делать максимум для того, чтобы процесс выработки критериев для приема новых членов не затягивался», — сказал он.

Кроме того, дипломат назвал вбросом информацию западных СМИ о возможном переносе саммита БРИКС. Он подчеркнул, что мероприятие состоится в 20-х числах августа в Йоханнесбурге, как это было согласованно. Рябков заявил, что такие ложные сведения являются попыткой осложнить работу в БРИКСовском формате.

Накануне стало известно, что Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия 1–2 июня в совещании министров иностранных дел БРИКС.

Как ранее рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны в ходе мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения.

Указывалось, что особое внимание планируется уделить подготовке к 15-му саммиту БРИКС с 23 по 24 августа.