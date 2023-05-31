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Лавров прилетел в ЮАР для участия в заседании БРИКС

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Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для участия 1-2 июня в совещании министров иностранных дел БРИКС, о чем стало известно 31 мая.

Как ранее рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны в ходе мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения.

Указывалось, что особое внимание планируется уделить подготовке к 15-му саммиту БРИКС с 23 по 24 августа.

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Ранее, 30 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР «на должном уровне».

Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу 2 апреля заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.

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