Песков заявил о планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»

Россия примет участие в саммите БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) в ЮАР «на должном уровне». Об этом 30 мая на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. Россия будет на должном уровне принимать участие в саммите. По деталям сориентируем», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он также прокомментировал заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о намерении его страны присоединиться к БРИКС.

«За последний год всё больше стран проявляют живой интерес к этому формату, всё больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Эта тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано», — отметил Песков.

Накануне глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание страны стать частью БРИКС, поскольку объединение формирует новый мировой порядок.

29 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он отметил, что отказ от доллара необходим, потому что «доллар полностью принадлежит США и они могут делать с ним всё что хотят».

До этого, 27 мая, газета Financial Times со ссылкой на представителей БРИКС сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития. Вступление Эр-Рияда в организацию призвано упрочить связи между членами банка, который создали крупнейшие развивающиеся экономики мира как альтернативу западным банкам.

Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу 2 апреля заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.