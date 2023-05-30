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Песков заявил о планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»

Песков: Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия примет участие в саммите БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) в ЮАР «на должном уровне». Об этом 30 мая на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. Россия будет на должном уровне принимать участие в саммите. По деталям сориентируем», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он также прокомментировал заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о намерении его страны присоединиться к БРИКС.

«За последний год всё больше стран проявляют живой интерес к этому формату, всё больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Эта тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано», — отметил Песков.

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Накануне глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание страны стать частью БРИКС, поскольку объединение формирует новый мировой порядок.

29 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он отметил, что отказ от доллара необходим, потому что «доллар полностью принадлежит США и они могут делать с ним всё что хотят».

До этого, 27 мая, газета Financial Times со ссылкой на представителей БРИКС сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития. Вступление Эр-Рияда в организацию призвано упрочить связи между членами банка, который создали крупнейшие развивающиеся экономики мира как альтернативу западным банкам.

Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу 2 апреля заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.

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