Страны БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями

Главы МИД стран БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями, включая химическое и бактериологическое оружие. Об этом говорится в совместном заявлении 1 июня.

«Министры призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и использование химического оружия», — передает «РИА Новости» текст документа.

Ранее в этот день сообщалось, что главы МИД стран БРИКС выступили за мирное урегулирование украинского конфликта и выполнение зерновой сделки. Не меньшей важностью были отмечены усилия по недопущению гонки вооружений в космосе и необходимость проведения «переговоров по принятию юридически обязывающих многосторонних инструментов» в этой области, отметили миниисры.

31 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия 1–2 июня в совещании министров иностранных дел БРИКС.

Как ранее рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны в ходе мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения.

30 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР «на должном уровне».

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.