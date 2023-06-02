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Врач назвала продукты для поддержания бодрости без кофе

Врач Михалева: для поддержания бодрости вместо кофе можно использовать чай и продукты из какао
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Cristina Fumi
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Для поддержания бодрости можно использовать не только кофе, но и некоторые другие продукты. О наиболее эффективных в этом плане «Известиям» 2 июня рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Она отметила, что такие продукты можно разделить на две группы: содержащие стимуляторы, и те, которые являются непосредственно источником энергии для организма.

Так, по словам врача, помимо кофе, стимуляторы (кофеин и теобромин) содержат чай, особенно зеленый, а также какао и продукты из него, например шоколад.

«За счет содержания кофеина и теобромина такие продукты стимулируют аденозиновые рецепторы, поэтому их употребление организм воспринимает так, как будто бы поступил источник энергии. То есть соединение кофеина с аденозиновыми рецепторами создает ложное ощущение поступления энергии в организм, за счет чего и возникает чувство бодрости», — рассказала Михалева.

Говоря о продуктах, которые являются непосредственно источниками энергии, эндокринолог отметила, что речь идет об углеводах и белках. Так, углеводы — это основной источник энергии в питании, и, по ее словам, они должны составлять не менее 50% от поступающей в наш организм энергии.

«Длительное чувство бодрости дают сложные углеводы, а быстрый подъем энергии — простые (быстрые) углеводы, которые содержатся в сахаросодержащих продуктах, а именно в сладостях, фруктах, сухофруктах и т.д. Однако в случае с простыми углеводами это чувство проходит очень быстро. Поэтому для поддержания длительной бодрости лучше отдать предпочтение сложным углеводам или употреблять их вместе с простыми», — рекомендовала Михалева.

Она добавила, что сложные углеводы — это те, которые богаты клетчаткой. К ним относятся фрукты, овощи, хлеб из темных сортов муки (ржаной, цельнозерновой, отрубной) и крупы в виде каш или гарниров.

«Следующий источник энергии — это белковые продукты. Они дают длительное чувство сытости и бодрости. В основном такие быстроусвояемые белки содержатся в яйцах, молочных продуктах и орехах. Конечно же, мясо тоже содержит белок, но длительно перевариваемый, поэтому после его употребления быстрого чувства бодрости вы не получите», — подчеркнула врач.

В заключение она отметила, что важно не переедать, так как наступает обратный эффект — появляется вялость, хочется прилечь, отдохнуть, а ощущение бодрости при этом отсутствует.

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В марте врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала, что кофе снижает риск развития рака печени и способствует восстановлению ее клеток.

По словам специалиста, в кофейных зернах содержится хлорогеновая кислота. Когда она всасывается через кровь и попадает с кровотоком в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы.

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