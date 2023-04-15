Врагу не дается: от каких продуктов можно не отказываться перед сном

Будущее тех, кто любит поесть до отвала, перед тем как улечься в кровать, незавидно. Врачи предупреждают: поздние обильные ужины провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышают риск ожирения, сахарного диабета 2-го типа, нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера, депрессии, тревожных расстройств, увеличивают уровень системного воспаления. Какие продукты ни в коем случае нельзя есть перед сном — в материале «Известий».

Блин комом

Несмотря на то что диетологи постоянно предупреждают о вреде плотных вечерних перекусов, тема поздних ужинов по-прежнему не теряет популярности в пабликах о здоровом питании. Люди пытаются отстоять свое право на ночные трапезы, ссылаясь на ускоренный ритм жизни и работы. Однако врачи на этот счет придерживаются критической точки зрения.

— Надо очень четко понимать, что во время ночного сна замедляются все процессы — обменные, связанные с кровоснабжением и другие. Соответственно, организму гораздо тяжелее переваривать еду. Пищевой комок не расщепляется до конца, что приводит к процессу брожения , — рассказывает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Ночной отдых человека доктор сравнивает с работой компьютера в спящем режиме: жизнедеятельность органов и систем поддерживается, но в облегченном состоянии. Энергия в этот период необходима исключительно для терморегуляции, дыхания и размеренной сердечно-сосудистой деятельности.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Если вы едите на ночь, то получается, что организму, вместо того чтобы находиться в спокойном состоянии, приходится тратить силы на переваривание пищи. Но это сложно, потому что количество энергии, которая расходуется на жизнедеятельность человека ночью, невелико. В результате в организме формируются продукты распада, не утилизируются токсины, идут процессы брожения — пищевой комок попросту гниет , — разъясняет Прокофьев.

Врач советует делать последний прием пищи как минимум за 3–4 часа до сна. Так пища успевает расщепиться и усвоиться. Неслучайно в санаториях и больницах ужин, как правило, назначается на 19 часов.

Секрет молодости

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова также обращает внимание на то, что работа пищеварительной системы человека тесно связана с работой циркадных (суточных) ритмов. Выработка гормонов, чувствительность к инсулину, метаболическая активность печени меняются в разные периоды.

— В идеале человек должен употреблять большую часть калорий в светлое время суток, во время своей максимальной активности. 75–80% калорий необходимо съедать утром и днем, а ужин должен составлять не более 20–25% от общей суточной калорийности , — говорит диетолог-терапевт.

Во время сна выделяются очень важные гормоны: мелатонин и соматотропин (гормон роста). Мелатонин — это мощный антиоксидант, фактически гормон anti-age, подчеркивает врач. Он предотвращает повреждение клетки и ее преждевременное старение; влияет на настроение и ощущение счастья; профилактирует развитие депрессии; оказывает воздействие на репродуктивную функцию, сексуальное и материнское поведение. От этого гормона зависит овуляторный и менструальный циклы у женщин, а также старение половой сферы.

Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose

Мелатонин управляет и аппетитом. Если человек не выспался, то на следующий день ему очень хочется есть. По словам Лушниковой, мелатонин также считается гормоном-иммуномодулятором — он увеличивает выработку антител, обладает доказанной противораковой активностью.

— Соматотропный гормон стимулирует синтез белка, рост мышечной ткани, костей, хрящей, усиливает процесс сжигания жира, повышая освобождение жирных кислот из жировой ткани , — продолжает Ольга Лушникова.

По словам терапевта-диетолога, обильные поздние ужины, содержащие много простых и сложных углеводов, ведут к повышению уровня инсулина в крови, а это, в свою очередь, тормозит выработку столь важных для нас мелатонина и соматотропина.

Кофе вне закона

Вечером следует избегать тяжелых углеводов, жиров и белков. А людям, которые перед отходом ко сну не удержались от жирного или жареного, необходимо подстраховаться приемом ферментных препаратов. Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, поясняет, что жирные продукты и фастфуд долго перевариваются и помимо других неприятностей могут спровоцировать изжогу.

— Изжога не только негативно влияет на органы желудочно-кишечного тракта, но и портит качество ночного отдыха. В таком состоянии крайне трудно уснуть, а недостаток отдыха сказывается на организме в целом, — говорит эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Диетолог также не рекомендует употреблять на сон грядущий сладкие продукты, которые могут содержать большое количество жира: торты, пирожные. Быстрые углеводы из сахара и выпечки приводят к выбросу инсулина, и организм вскоре снова будет ощущать голод. Не говоря уже о том, что избыток сладкой выпечки на ночь может приводить к появлению лишнего веса, особенно при учете несоблюдения нормы калорий.

— В качестве ужина нежелательны мучные изделия, крупы, хлеб, высококрахмалистые овощи (в частности, картофель), сладости, молочные продукты. Не стоит употреблять на ночь и кофеиносодержащие напитки и продукты, особенно людям с генетически детерминированным нарушением метаболизма кофеина, — дополняет Ольга Лушникова.

Доказано, что кофеин сдвигает биоритмы на более позднее время и сокращает время медленного сна. А это приводит к утренней разбитости, может провоцировать развитие тревожных состояний, усугублять неврозы.

— На ночь лучше не употреблять продукты, содержащие много биогенных аминов, в частности тирамина. В больших количествах эти органические вещества усиливают выделение адреналина и ухудшают сон. К таким продуктам относятся шоколад, выдержанные сыры типа пармезана, вяленые мясные продукты и колбасы (хамон, салями, пастрами), а также вино, пиво, соевый соус, тофу, темпе и другие , — говорит Лушникова.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Алкоголь отрицательно влияет на качество ночного отдыха — сон становится прерывистым, поверхностным, может сопровождаться храпом. В результате организм не восстанавливается, поэтому с утра ощущается разбитость, отсутствие энергии и жизненного тонуса.

Что не запрещено

Порой жизнь не укладывается в стандарты — режим питания сбивается из-за аврала на работе или культурных мероприятий. В таких случаях врачи советуют придирчиво составить вечернее меню, чтобы не навредить своему здоровью.

— Перед сном стоит отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Можно включить в вечерний рацион творог, крупы, так как в них содержится триптофан — аминокислота, отвечающая за выработку мелатонина. И все-таки лучше не принимать пищу позже чем за два часа до сна, — говорит Наталия Гридина.

По мнению Ольги Лушниковой, оптимальными продуктами для ужина являются среднекрахмалистые овощи (репа, редис, брюква) и низкокрахмалистые (зеленый горошек, баклажаны, брокколи), а также зелень. Что-то можно потушить, запечь, приготовить на пару, а что-то употреблять в свежем виде. В дополнение к овощам диетолог рекомендует продукты, которые считаются источниками правильных жиров. Следовательно, в рацион можно включить нерафинированные растительные масла (например, оливковое или конопляное), а также авокадо, немного сливочного масла или сала. Такой ужин, по словам Лушниковой, не вызовет подъема глюкозы и инсулина.

Фото: Getty Images/Hinterhaus Productions

Небольшого количества правильных жиров не стоит бояться, поскольку они стимулируют выработку гормона холецистокинина, который помогает чувствовать сытость.

Идеальным вариантом ужина также могут стать запеченные в духовке цукини, красный перец и томаты с чесноком и травами плюс заправленный оливковым маслом салат из свежих огурцов, рукколы, томатов черри, вяленых томатов, авокадо, сельдерея, петрушки.

— Солить еду вечером нужно умеренно, чтобы не вызвать задержку жидкости в организме и не спровоцировать утренние отеки. В этом смысле нежелательно употреблять в качестве ужина полуфабрикаты и готовую еду из ресторанов: они чаще всего содержат много соли и усилители вкуса, — говорит эксперт.

Тем, кто страдает от тревожных расстройств и испытывает сложности с засыпанием, не стоит налегать на белковые продукты. Белки способны так стимулировать нервную систему, что это приведет к бессоннице.

Фото: Getty Images/KatarzynaBialasiewicz

Иначе обстоит дело с людьми, которые ведут активный образ жизни, много тренируются, работают допоздна и при этом не имеют проблем со сном. Для них белковые продукты — отличный вариант ужина. Однако врач советует остановить выбор на легкоусваиваемых белках рыбы, морепродуктов и яиц. Можно сочетать эту пищу с овощами и зеленью, заправленными нерафинированными маслами.