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Сырский признал приостановку продвижения ВСУ на флангах на артемовском направлении

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) приостановили продвижение на флангах у Артемовска (украинское название — Бахмут) в последние дни, заявил 1 июня командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью изданию «Украинская правда».

«В течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — сказал украинский генерал.

По его словам, командование группировки принимает меры для восстановления боеспособности украинских частей.

В районе Артемовска «наблюдается временное затишье», заключил Сырский.

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Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские вооруженные силы купируют попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам.

До этого, 29 мая, российские силы отразили попытку диверсионно-штурмовых групп ВСУ атаковать подразделения ВС РФ на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Ранее, 28 мая, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что после потери Артемовска боевики ВСУ пытаются пробиться с его флангов при помощи беспилотников.

О взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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