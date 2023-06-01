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Корреспондент «Известий» показала проезд военной техники в районе Шебекино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автомобили, перевозящие военную технику, заметили в районе населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Эксклюзивные кадры сняла корреспондент «Известий» Ксения Солдатова в четверг, 1 июня.

Обстрелы приграничных районов Белгородской области со стороны украинских боевиков не стихают в последние дни. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

По словам главного врача Белгородской городской больницы № 2 Романа Проценко, на сегодняшний день в больницах с травмами разной степени тяжести находятся 27 мирных жителей. У всех минно-взрывные травмы, по его словам, тяжелые, есть пациенты с отрывами конечностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекине. Кроме того, глава государства 1 июня наградил главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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