Главврач белгородской больницы рассказал об оказании помощи пострадавшим

Главный врач Белгородской городской больницы № 2 Роман Проценко в четверг, 1 июня, рассказал об оказании помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, у пациентов минно-взрывные травмы.

По словам Проценко, с полуночи 1 июня было госпитализировано 11 человек, четверо из них — в тяжелом состоянии. Всего в больнице сейчас находятся 27 мирных граждан разного возраста.

«Хочу особо отметить, они все мирные гражданские люди. <…> Травмы минно-взрывные все тяжелые, с отрывами конечностей есть пациенты», — сказал он.

После стабилизации состояния таких пациентов специалисты будут проводить консультации с федеральными центрами и в случае необходимости переводить их. Однако сейчас, по словам Проценко, перевод пострадавших не требуется, жизненные функции протезируются.

Обстрелы Шебекино украинскими боевиками начались в конце мая. Так, при атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня. По последним данным, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.