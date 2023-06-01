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Активисты Just Stop Oil задержали автобус сборной Англии по крикету по пути на матч

Daily Mail: активисты Just Stop Oil задержали автобус сборной Англии по крикету по пути на матч
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Экоактивисты движения Just Stop Oil блокировали движение транспорта в Лондоне и задержали сборную Англии по крикету, ехавшую на матч с ирландцами. Об этом 1 июня сообщает британская газета Daily Mail.

«Автобус сборной Англии по крикету был задержан протестующими по пути на стадион Lord's», — пишет издание.

Активисты с табличками вышли на дорогу прямо перед автобусом, не давая ему проехать.

Перекрытие движения привело в ярость жителей. На кадрах, опубликованных Daily Mail, один из прохожих пробивается сквозь протестующих, призывая их уйти с улицы и «устроиться на работу».

В материале также отмечается, что со вчерашнего дня началась шестая неделя шествия активистов в рамках протестной акции против добычи нефти и газа.

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Незадолго до этого экоактивисты Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. В середине первого тайма двое протестующих выбежали на поле и распылили оранжевый порошок.

Также в конце мая активисты затруднили движение на четырех мостах в Лондоне. Разделившись на четыре группы они начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, по Лондонскому и Тауэрскому. Акция протеста завершилась после прибытия на места лондонской полиции.

Активисты Just Stop Oil известны своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Движение заявляет, что все основные британские политические партии, кроме тори, согласны с тем, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Также активисты утверждают, что на их стороне якобы большинство населения Великобритании.

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