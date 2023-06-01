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В Госдуме назвали хамством замену в Польше дорожных табличек с Калининградом

Затулин о замене в Польше табличек с Калининградом: типичное хамство в польском духе
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Фото: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал хамством то, что в Польше возле границы с Россией стали менять дорожные таблички с названием города Калининграда.

«Типичное хамство в польском духе, которое, конечно, не способно причинить нам вред. Если они в таком духе намерены и дальше продолжать, ясно, что это закладывает не просто мину под наши отношения, а окончательно их гробит», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши сообщило, что вместо российского названия на табличках будет использоваться польский топоним Крулевец. Всего планируется заменить 14 щитов, еще на 12 дорожных знаках название сменят с помощью наклеек.

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9 мая в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

Политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» отметил, что переименование Польшей Калининграда в Крулевец является чисто политическим решением, оно не имеет никакого отношения к топонимике и истории.

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