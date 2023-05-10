Политолог допустил планы Польши по присоединению Калининграда к своей территории

Переименование Польшей Калининграда в Крулевец является чисто политическим решением, оно не имеет никакого отношения к топонимике и истории. Об этом 10 мая «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

Накануне стало известно, что в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

«Не секрет, что в определенных кругах на Западе сейчас рассматриваются различные варианты распада России. И в этом контексте Калининградской области отводится одно из первых мест. Переименование Калининграда в Крулевец показывает, что официальная Варшава участвует в раздувании сепаратизма в Калининградской области и, возможно, имеет планы присоединения российского города к своей территории», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что если Польша всерьез намеревается «перекроить свои границы» путем присоединения российской территории, то к самой Варшаве могут возникнуть вопросы у Германии.

«Дело в том, что на Западе и Севере Польши многие города имеют исторически немецкие названия. Например, Гданьск — это Данциг, Щецин — это Штеттин, а Вроцлав — это Бреслау», — заключил Аверьянов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.