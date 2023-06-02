В силе ретро: в Россию вернулась мода на «Тетрис»

В России выросли продажи портативных приставок с игрой «Тетрис». По словам ритейлеров, в апреле этого года ретроконсоли покупали в два раза чаще, чем в марте. Эксперты считают, что рост спроса на этот товар связан с одноименным фильмом, который вышел в середине марта на платформе Apple TV+. В нем рассказывается история советского программиста Алексея Пажитнова, который создал эту игру в конце 1980-х годов. Другой причиной популярности может быть общий тренд на ностальгию по 1990-м, отмечают специалисты.

Назад в будущее

Продажи приставок «Тетрис» в апреле в РФ выросли почти в два раза, рассказали «Известиям» представители торговых площадок. При этом наибольшей популярностью пользуются классические виды ретроконсолей, такие как Brick Game.

— По данным «Яндекс Маркета», продажи «Тетрисов» в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее, — рассказали «Известиям» представители маркетплейса.

Аналогичную информацию сообщили и в пресс-службе Ozon.

— Интерес к ретроразвлечениям может быть связан с их доступной ценой. Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают «Тетрисы» не только себе, но и своим детям, — заявили в компании.

Справка «Известий» «Тетрис» — компьютерная игра, которую разработал в 1980-х годах советский программист Алексей Пажитнов. Первая версия головоломки была написана для компьютера «Электроника-60». Релиз состоялся 6 июня 1984 года. Коммерческая версия продукта была выпущена спустя три года. Мировую известность «Тетрис» получил после того, как появился на портативных консолях компании Nintendo. В России и странах СНГ пик популярности игры случился после того, как она появилась на приставках Brick Game.

По словам представителей Wildberries, такие гаджеты приобретают для того, чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство. Самая популярная на маркетплейсе модель — классическая консоль Brick Game в черном цвете с яркими желтыми кнопками, добавили в компании.

Представители «Авито» рассказали «Известиям», что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.

— Интерес людей к винтажным приставкам объясняется продолжающимся ретробумом. В том числе в моде 80-е и 90-е, стилистика которых объявлена одним из трендов 2023 года, — сказали в пресс-службе торговой площадки.

Покупатели активно интересуются не только старыми игровыми консолями, но и другими товарами: например, фотоаппаратами, пластинками, мебелью, предметами интерьера и так далее, констатировали представители торговой площадки.

Снова в моде

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что рост интереса людей к «Тетрису» обусловлен сразу несколькими причинами. В частности, 15 марта на стриминговом сервисе Apple TV+ появился одноименный фильм, который рассказывает историю советского программиста Алексея Пажитнова — автора и разработчика игры.

— Кино о том, как Nintendo покупала права на продажу этой игры для своих платформ. Несмотря на всевозможные ляпы, фильм собрал неплохие отзывы и заинтересовал зрителей, — рассказал креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов.

Кроме того, сейчас есть сложности с доступом к приобретению цифровых копий игр для консолей, смартфонов и ПК, а на этой приставке ничего покупать в Сети не надо — сразу всё есть в одном гаджете, уверен эксперт. Также начался сезон отпусков — люди берут с собой игровые устройства в дорогу, добавил специалист.

Секрет влияния фильма на продажи приставок очень прост: потребители хотят максимально ассоциировать себя с героем, вплоть до какого-то физического предмета, связанного с сюжетом киноленты, полагает вице-президент коммуникационного агентства КРОС Константин Панарин.

— «Тетрис» подкупает своей гармонией, это идеал, с которым хочется синхронизироваться. Не каждый день, а как с походом в Эрмитаж или Третьяковку — раз в несколько лет. Тем более случился кинематографический повод. И да, это не громкое сравнение: для нынешних людей до 45 лет это такая же равноценная часть культурного кода, как «Девочка с персиками» или «Утро в сосновом лесу», — сказал создатель медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

«Тетрис» помимо прочего — развивающая игра, продолжил он. Эта та покупка, за которую точно не стыдно: ребенок прокачает моторику и пространственное мышление, а родители вспомнят молодость, да еще и покажут класс. В этом смысле понятно, почему растет спрос именно на карманные гаджеты. На такие примитивные однозадачные консоли не поставить ничего другого, у них нет выхода в интернет — их можно смело вручать ребенку, резюмировал эксперт.

Время от времени люди возвращаются к вещам, которые напоминают им о прошлом, и «Тетрис» — одна из них. Несмотря на то что игра была создана более 30 лет назад, она продолжает завоевывать сердца геймеров во всем мире, заключил сооснователь XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.