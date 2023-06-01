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Глава УМВД по Липецкой области Латунов подал рапорт об отставке

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Фото: lipetsk-news.net
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Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об отставке. Об этом 1 июня сообщили пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что 30 мая состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное вопросам профессиональной подготовки личного состава. На нем были озвучены результаты проверок территориальных органов МВД России, в том числе УМВД России по Липецкой области

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке. Министр предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях», — сказано в сообщении.

На следующий день Латунов подал рапорт об отставке, указали в пресс-службе.

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Ранее, 30 мая, президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Также в мае Путин освободил от должности замминистра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова, занимавшего этот пост с марта 2015 года.

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