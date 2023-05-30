Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции. Соответствующий указ опубликован во вторник, 30 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя Министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Безродная родилась в 1985 году в году в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» (2009). Еще во время учебы работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем в ряде юридических фирм.

В 2010-2016 годах занимала различные должности в министерстве юстиции РФ, в частности, пост директора департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов. В апреле 2019 года назначена заместителем министра юстиции.

Действительный государственный советник юстиции РФ второго класса.

Ранее в этом месяце Путин освободил от должности замминистра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова, занимавшего этот пост с марта 2015 года.