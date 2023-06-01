В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом

В Польше возле границы с Россией стали менять дорожные таблички с названием города Калининграда. Об этом 31 марта сообщило главное управление национальных дорог и автомагистралей.

Вместо российского названия на табличках будет использоваться польский топоним Крулевец. Всего планируется заменить 14 щитов, еще на 12 дорожных знаках название сменят с помощью наклеек, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 9 мая, в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.