Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Политика
Политолог оценил перспективы вступления Швеции в НАТО
Армия
ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ на купянском направлении
Мир
КГБ Белоруссии узнал о запросе оппозицией финансирования подрывной деятельности
Мир
Шольц заявил об обсуждении Западом гарантий безопасности для Киева
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка
Мир
МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности

В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом

0
Фото: gov.pl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше возле границы с Россией стали менять дорожные таблички с названием города Калининграда. Об этом 31 марта сообщило главное управление национальных дорог и автомагистралей.

Вместо российского названия на табличках будет использоваться польский топоним Крулевец. Всего планируется заменить 14 щитов, еще на 12 дорожных знаках название сменят с помощью наклеек, отмечает «Газета.Ru».

Панская инициатива: Польша претендует на лидерство в Восточной Европе
Что такое «Инициатива трех морей» и чем она угрожает безопасности России

Ранее, 9 мая, в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023