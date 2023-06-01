Пострадавшего при падении трибун в Ростове ребенка эвакуируют в Москву

Одного из пострадавших детей, которые оказались в реанимации после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, перевезут для лечения в Москву. Об этом 1 июня рассказали в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

«Сегодня утром один ребенок направлен для дальнейшего лечения в федеральный центр», — отметили местные власти.

Подробностей состояния пострадавшего не приводится.

Всего в результате крушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка. Врачи Минздрава РФ прибыли в город для оказания помощи пострадавшим.

Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной в Ростове-на-Дону поступило в МЧС в 16:25 30 мая. Зрители соревнований прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи. По последним данным Минздрава, при обрушении трибуны пострадали 37 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).