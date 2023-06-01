На выборах 2023 года онлайн-голосование могут применить в 20–25 регионах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) могут применить в 20–25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 1 июня.

«Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов», — рассказала она «РИА Новости».

Она отметила, что ближе к открытию избирательной кампании, то есть в начале июня, будет известен точный перечень субъектов РФ, в которых применят соответствующую систему.

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов в мэры наибольшую узнаваемость имеет Сергей Собянин (96,8% респондентов).