В Унцукульском районе Дагестана из-за ливня образовались камнепады

В Унцукульском районе Дагестана после сильного ливня образовались камнепады и размытые дороги. Кадрами природного катаклизма поделились очевидцы, видео есть в распоряжении «Известий» 31 мая.

На кадрах запечатлен момент падения камней с горы. На следующем видео мощность проливных дождей можно оценить по стекающим с автомобильного моста потокам воды.

В результате непрекращающихся дождей все дороги оказались затоплены — уровень воды почти полностью перекрывает колеса легковушки на видео.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок и остаться дома.

Ранее в этот день начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило заявил, что прогнозируемые осадки в Дальневосточном федеральном округе на текущей неделе могут привести к подтоплениям сразу в пяти регионах. Так, ливневые дожди с грозами и порывами ветра в этих регионах могут ограничить транспортное сообщение и нарушить электроснабжение в некоторых населенных пунктах.

30 мая в МЧС предупредили о возможном подъеме уровня воды до 2 м в реке Салгир в Крыму. Всё из-за сильных ливней с выпадением до 50 мм осадков, которые ожидаются 30 мая, а также в ночь на 31 мая.

Также до конца суток 31 мая объявили штормовое предупреждение в Ставропольском крае. Местами ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с, есть вероятность подтопления низинных частей местности и возникновения чрезвычайных ситуаций.