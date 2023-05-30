На Ставрополье объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае во второй половине 30 мая и до конца суток 31 мая, сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

Местами ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с, пишет NewsTracker.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, подтопления низинных частей местности, увеличение числа аварий, повреждение линии электропередач и другие ЧС.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. Владельцам авто рекомендуют переставить машины в безопасное место.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов ожидается жаркая погода с температурой до +33 градусов. В частности, жара прогнозируется в Уральском и Приволжском федеральных округах (УФО и ПФО).