Вильфанд предупредил о 33-градусной жаре в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов ожидается жаркая погода с температурой до +33 градусов.

В беседе с ТАСС в понедельник, 29 мая, специалист отметил, что жара ожидается в ряде регионов, в том числе Уральского и Приволжского федеральных округов (УФО и ПФО).

Специалист добавил, что индекс ультрафиолета составит 7 единиц из 12 возможных в указанных федеральных округах, а также на юге Центрального федерального округа, в Волгоградской и Астраханской областях.

Так, на Урале ожидаются волны тепла в течение всей рабочей недели. До +25…+30 градусов прогнозируется в Свердловской и Челябинской областях, местами столбики термометров поднимутся до отметки в +33 градуса.

Кроме того, жара до +24…+30 градусов прогнозируется в Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане и других регионах ПФО.

27 мая специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 30-градусной жары в Москве придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно +17 градусов.

26 мая Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил, что в Москве до конца мая температурный фон будет держаться в диапазоне до +23 градусов. По словам специалиста, осадки на этой неделе в столице будут кратковременными, ливней и гроз не ожидается, отмечает телеканал «360».

В этот же день синоптик рассказал, что вода в Черном море прогреется до +20 градусов в первой декаде июня. К середине июня акватория Черного моря прогреется до +22 градусов. Купальный сезон будет комфортным, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, Вильфанд в беседе с НСН предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений. Он предупредил о шквалах и смерчах, которые возникают на европейской территории России всё чаще. Он добавил, что в этом году, по предварительным расчетам, количество опасных явлений будет меньше, чем в предыдущие два года.

18 мая ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об опасных последствиях аномальной жары. По его словам, она грозит сильным иссушением почвы, приводит к массовым лесным пожарам, угрозам здоровью и жизни людей. За последние 50 лет в европейской части России аномальную жару наблюдали только трижды: в 1972-м, 2002-м и 2010-м годах.