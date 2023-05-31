Ливни на этой неделе могут привести к подтоплению пяти регионов Дальнего Востока

Прогнозируемые осадки в Дальневосточном федеральном округе на текущей неделе могут привести к подтоплениям сразу в пяти регионах. Об этом заявил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) Максим Бедило.

«Из-за прогнозируемых осадков до 45 мм на текущей неделе в Дальневосточном федеральном округе возможно формирование дождевых паводков, которые могут привести к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной области», — говорится в докладе ученых ВНИИ ГОЧС, опубликованном 29 мая на сайте организации.

По мнению ученых, ливневые дожди с грозами и порывами ветра в этих регионах могут ограничить транспортное сообщение и нарушить электроснабжение в некоторых населенных пунктах.

Также сотрудники ВНИИ ГОЧС предупредили, что подтопления возможны в Краснодарском крае, Республике Адыгея и на территории Северо-Кавказского федерального округа. Там сохранится «вероятность схода селевых потоков и оползней».

30 мая МЧС предупредили о возможном подъеме уровне воды до 2 м в реке Салгир в Крыму. Всё из-за сильных ливней с выпадением до 50 мм осадков, которые ожидаются 30 мая, а также в ночь на 31 мая.

Также до конца суток 31 мая объявили штормовое предупреждение в Ставропольском крае. Местами ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с, есть вероятность подтопления низинных частей местности и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее, 29 мая, в Курганинском районе Краснодарского края из-за высокого уровня грунтовых вод произошло частичное разрушение обводного канала. Это привело к подтоплению придомовых территорий в городе.