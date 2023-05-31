Реклама
Прямой эфир
Армия
Снайпер группировки ВС РФ «Юг» рассказал о странном поведении в рядах ВСУ
Мир
Украина инициировала мировой саммит без участия России
Происшествия
Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВФУ
Армия
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Мир
Госдеп назвал причину обострения ситуации в Косово
Армия
Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Мир
Постпредство РФ при ООН указало Дюжаррику на цели атаки дронов в Москве
Мир
Военные Южной Кореи достали из-под воды часть ракеты-носителя КНДР
Мир
Антонов уличил США в даче киевскому режиму индульгенции на боестолкновение с Россией
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до 23 градусов тепла в среду
Наука и техника
Глава NASA предрек высадку человечества на Марс в 2040 году
Сюжет:

Ливни на этой неделе могут привести к подтоплению пяти регионов Дальнего Востока

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прогнозируемые осадки в Дальневосточном федеральном округе на текущей неделе могут привести к подтоплениям сразу в пяти регионах. Об этом заявил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) Максим Бедило.

«Из-за прогнозируемых осадков до 45 мм на текущей неделе в Дальневосточном федеральном округе возможно формирование дождевых паводков, которые могут привести к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной области», — говорится в докладе ученых ВНИИ ГОЧС, опубликованном 29 мая на сайте организации.

По мнению ученых, ливневые дожди с грозами и порывами ветра в этих регионах могут ограничить транспортное сообщение и нарушить электроснабжение в некоторых населенных пунктах.

Также сотрудники ВНИИ ГОЧС предупредили, что подтопления возможны в Краснодарском крае, Республике Адыгея и на территории Северо-Кавказского федерального округа. Там сохранится «вероятность схода селевых потоков и оползней».

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

30 мая МЧС предупредили о возможном подъеме уровне воды до 2 м в реке Салгир в Крыму. Всё из-за сильных ливней с выпадением до 50 мм осадков, которые ожидаются 30 мая, а также в ночь на 31 мая.

Также до конца суток 31 мая объявили штормовое предупреждение в Ставропольском крае. Местами ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с, есть вероятность подтопления низинных частей местности и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее, 29 мая, в Курганинском районе Краснодарского края из-за высокого уровня грунтовых вод произошло частичное разрушение обводного канала. Это привело к подтоплению придомовых территорий в городе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023