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Макрон заявил, что Европа должна стать частью будущего договора о вооружениях

Макрон: Европа должна стать активным участником будущих переговоров о контроле над вооружением
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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О необходимости стать активными участниками договоров о контроле вооружения заявил в среду, 31 мая, президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

По его словам, европейцы должны стать субъектами соглашений, которые обеспечивают безопасность ЕС. Если они продолжат делегировать гарантии безопасности другим — России, США или кому-либо еще, то никогда не станут убедительными участниками процесса.

«В 2019 году мы, европейцы, узнали, что договор, который нас прикрывал от ракет на нашей территории, <...> оставляет нас ни с чем, поскольку мы в нем не участвовали», — сказал Макрон.

В связи с этим французский лидер призвал европейские страны «полностью взять под контроль вопрос вооружений», в том числе за счет гармонизации военной промышленности.

«Это усилит нашу безопасность и даст нам преимущество на будущих переговорах», — заявил он.

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Ранее, 27 апреля, посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов встретиться с представителями РФ для обсуждения ситуации вокруг соблюдения ДСНВ (Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Она отметила, что подобные диалоги являются договорным обязательством двух сторон.

В МИД РФ 17 апреля сообщили «Известиям», что Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и при этом требуют доступа к российским ядерным объектам.

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