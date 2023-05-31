Из-за недооценивания президентом Украины Владимиром Зеленским реального потенциала Вооруженных сил (ВС) РФ Киев столкнулся с проблемами. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей» 31 мая.

«Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева», — сказал Кривонос.

Вместе с тем он отметил, что у российской армии есть значительное техническое и количественное преимущество. Вместо того чтобы обсуждать состояние ВС РФ, чиновникам на Украине стоило бы обратить внимание на проблемы собственной армии, добавил он.

Вместе с тем 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина готовится к наступлению летом. Он также отметил, что США делают все возможное для того, чтобы Киев не нуждался ни в какой военной технике во время своей контроперации.

На фоне этого днем ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство страны передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Он уточнил, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Он считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.