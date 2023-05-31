Реклама
Прямой эфир
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Мир
Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Общество
Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Экономика
Мосбиржа с 5 июня запустит торги швейцарским франком
Мир
В Белом доме заявили о нежелании эскалации конфликта на Украине
Общество
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ
Спорт
Блинкова победила пятую ракетку мира Гарсия во втором круге «Ролан Гаррос»
Мир
Новым президентом Латвии избран глава МИДа Эдгар Ринкевич
Экономика
Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем о поставках газа

Шольц прокомментировал планы ЕК по внедрению банковских реформ

Шольц: Евросоюз заходит слишком далеко в сфере банковских реформ
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Rüdiger Wölk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В странах — членах ЕС, в том числе в Германии, есть схемы гарантий для небольших банков. Их нет смысла отменять без уважительной причины. Таким образом канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе конференции 31 мая прокомментировал намерение Еврокомиссии (ЕК) провести реформы в сфере банковского регулирования.

По словам Шольца, иногда ЕК «заходит слишком далеко», намереваясь заменить хорошо отработанные схемы на новые.

Известно, что сейчас Евросоюз проводит политику, согласно которой правила в отношении обанкротившихся банков будут изменены. Это сделано для того, чтобы упростить применение правил ЕС по разрешению споров вместо национальной практики по отношению к кредиторам.

Настройка вкладов: какие риски несет очередное банкротство банка США
First Republic Bank потерял $100 млрд депозитов, что в два раза обрушило его акции

Ранее, 18 мая, американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом инвестор указал, что МВФ и ВБ не уйдут в один момент, так как имеют большой вес в мире, поэтому на уход данных структур с международной арены потребуется время.

Днем ранее, 17 мая, американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск заявил, что глобальную экономику ожидает сложный год и многие компании обанкротятся.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023