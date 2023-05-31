Шольц прокомментировал планы ЕК по внедрению банковских реформ

В странах — членах ЕС, в том числе в Германии, есть схемы гарантий для небольших банков. Их нет смысла отменять без уважительной причины. Таким образом канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе конференции 31 мая прокомментировал намерение Еврокомиссии (ЕК) провести реформы в сфере банковского регулирования.

По словам Шольца, иногда ЕК «заходит слишком далеко», намереваясь заменить хорошо отработанные схемы на новые.

Известно, что сейчас Евросоюз проводит политику, согласно которой правила в отношении обанкротившихся банков будут изменены. Это сделано для того, чтобы упростить применение правил ЕС по разрешению споров вместо национальной практики по отношению к кредиторам.

Ранее, 18 мая, американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом инвестор указал, что МВФ и ВБ не уйдут в один момент, так как имеют большой вес в мире, поэтому на уход данных структур с международной арены потребуется время.

Днем ранее, 17 мая, американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск заявил, что глобальную экономику ожидает сложный год и многие компании обанкротятся.