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Экс-губернатор Нью-Джерси выдвинет свою кандидатуру на выборах президента США

Axios: экс-губернатор Нью-Джерси Кристи выдвинет свою кандидатуру на выборах президента США
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Фото: TASS/EPA/CAROLINE BREHMAN
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Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи намерен выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах президента США в 2024 году. Об этом 31 мая сообщил портал Axios.

Ожидается, что политик объявит о выдвижении 6 июня в ратуше колледжа Святого Ансельма в Нью-Гэмпшире.

Кристи был близким союзником бывшего американского лидера Дональда Трампа, однако со временем стал его ярым противником. При этом в Республиканской партии он не пользуется большой поддержкой.

Ведением предвыборной кампании займутся соратники политика — советник Мария Конелла и Майкл Дюхэйм, который был политтехнологом Кристи в 2016 году, во время его предыдущей попытки участвовать в президентской гонке.

Кристи занимал пост губернатора Нью-Джерси с 2009 по 2017 год. Он стал первым губернатором-республиканцем в штате за 12 лет. В июне 2015 года объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США, однако в феврале 2016 года вышел из президентской кампании.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

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Ранее, 22 мая, сенатор-республиканец Тим Скотт из Южной Каролины объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентской гонке. До этого, 19 мая, он подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию.

25 апреля действующий глава Белого дома Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

До этого, 18 апреля, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что действующий американский лидер выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

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