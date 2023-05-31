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Голикова заявила об обеспечении полисами ОМС жителей новых регионов до конца года

Голикова: до конца 2023 года все жители новых регионов должны быть обеспечены полисами ОМС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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До конца 2023 года все жители новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством России 31 мая, вице-премьер, докладывая о модернизации системы здравоохранения в новых субъектах, сообщила, что 87 объектов, которые были практически полностью разрушены — восстановлены. До конца года планируется завершить восстановление еще более 90 объектов здравоохранения.

Наряду с этим она рассказала об обеспечении жителей полисами ОМС до конца года.

«До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования», — добавила она.

Голикова указала, что в новых субъектах есть определенные сложности с выдачей полисов в связи с военными действиями. Пока, по ее словам, не получается обеспечить тот охват, который нужен.

Глава государства вместе с тем поручил провести диспансеризацию взрослого населения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Президент отметил, что медобследования прошли уже свыше 300 тыс. детей.

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В январе премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что интеграция обязательств жителей новых регионов в правовое поле РФ в первую очередь предполагает получение всех социальных и медицинских услуг.

Работа территориальных фондов в новых российских субъектах, по его словам, будет заключаться в исполнении функций страховых медицинских организаций, таких как выдача полисов ОМС, оплата медицинской помощи, контроль ее качества, а также защита прав пациентов.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

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