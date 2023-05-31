Макрон призвал ЕС предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Европейский союз (ЕС) должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 31 мая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог. Мы должны предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности», — отметил французский лидер.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны до ее вступления в НАТО.

Ранее, 14 мая, Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам французского лидера, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

26 апреля офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.