Реклама
Прямой эфир
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Мир
Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Общество
Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Мир
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Мир
В Белом доме заявили о нежелании эскалации конфликта на Украине
Общество
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ
Мир
Европарламент утвердит план наращивания производства боеприпасов в ЕС 1 июня
Мир
Новым президентом Латвии избран глава МИДа Эдгар Ринкевич
Экономика
Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем о поставках газа

Макрон призвал ЕС предоставить Украине надежные гарантии безопасности

0
Фото: REUTERS/YOAN VALAT
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 31 мая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог. Мы должны предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности», — отметил французский лидер.

От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине
Кто из лидеров посетит Санкт-Петербург в июле этого года

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны до ее вступления в НАТО.

Ранее, 14 мая, Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам французского лидера, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

26 апреля офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023