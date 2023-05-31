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Белоруссия предложила поднять цены на транспортировку российской нефти

Белоруссия предложила поднять цены на транзит нефти из России на 84% с 1 июля
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Руководство оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» обратилось в компанию «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти. Стоимость на транзит российской нефти должна увеличиться на 84% с 1 июля. Об этом в среду, 31 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо.

Как отмечается в письме, мера необходима для обеспечения стабильной работы «Гомельтранснафта Дружба». Таким образом руководство компании собирается сохранить для фирмы возможность дальнейшего развития. В «Транснефти» подтвердили факт получения письма.

«Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» 26 мая обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% к действующему уровню. Повышение позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году и сохранить для нее возможность дальнейшего развития», — добавили в издании.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, Белоруссия получает от России субсидии и увеличение стоимости транспортировки нефти тоже можно будет считать за форму субсидии.

«Мы всегда это рассматривали в контексте экономическом и в меньшей степени как часть политической интеграции. Сейчас в условиях той конъюнктуры, в которой оказались обе стороны, Россия может более благосклонно смотреть на запросы Белоруссии относительно дополнительных субсидий», — пояснил специалист.

По мнению Митраховича, если Россия не согласится на предложение Белоруссии, Минск найдет другие способы получить субсидии от РФ.

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Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

12 мая агентство Bloomberg написало, что Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу, при этом для Венгрии, Словакии и Чешской Республики действуют исключения — они могут получать российскую нефть по южной ветке трубопровода.

В тот же день замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев также прокомментировал эту новость «Известиям». По его словам, это решение носит скорее символический характер, так как Германия и Польша уже отказались от импорта российской нефти по данному трубопроводу.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

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