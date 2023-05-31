Белоруссия предложила поднять цены на транспортировку российской нефти

Руководство оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» обратилось в компанию «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти. Стоимость на транзит российской нефти должна увеличиться на 84% с 1 июля. Об этом в среду, 31 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо.

Как отмечается в письме, мера необходима для обеспечения стабильной работы «Гомельтранснафта Дружба». Таким образом руководство компании собирается сохранить для фирмы возможность дальнейшего развития. В «Транснефти» подтвердили факт получения письма.

«Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» 26 мая обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% к действующему уровню. Повышение позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году и сохранить для нее возможность дальнейшего развития», — добавили в издании.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, Белоруссия получает от России субсидии и увеличение стоимости транспортировки нефти тоже можно будет считать за форму субсидии.

«Мы всегда это рассматривали в контексте экономическом и в меньшей степени как часть политической интеграции. Сейчас в условиях той конъюнктуры, в которой оказались обе стороны, Россия может более благосклонно смотреть на запросы Белоруссии относительно дополнительных субсидий», — пояснил специалист.

По мнению Митраховича, если Россия не согласится на предложение Белоруссии, Минск найдет другие способы получить субсидии от РФ.

12 мая агентство Bloomberg написало, что Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу, при этом для Венгрии, Словакии и Чешской Республики действуют исключения — они могут получать российскую нефть по южной ветке трубопровода.

В тот же день замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев также прокомментировал эту новость «Известиям». По его словам, это решение носит скорее символический характер, так как Германия и Польша уже отказались от импорта российской нефти по данному трубопроводу.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.