Эксперт оценил предложение ЕС прекратить поставки нефти в Германию и Польшу по «Дружбе»

Возможное решение в Евросоюзе (ЕС) о прекращении поставки российской нефти в Германию и Польшу по «Дружбе» носит символический характер, рассказал замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев в беседе с «Известиями» 12 мая. Также эксперт объяснил, почему предполагается сохранение исключения для Венгрии, Словакии и Чехии, получающих нефть по южному участку нефтепровода.

«Думаю, что это, скорее всего, произойдет. Решение, на самом деле, больше носит популистско-символический характер, потому что, если мы посмотрим на текущую ситуацию, увидим, что и Германия и Польша на самом деле уже отказались от импорта российской нефти по данному трубопроводу», — отметил эксперт.

При этом для других трех стран исключения могут сохраниться ввиду их географического положения.

«Что касается ситуации, где предполагается сделать исключение для Венгрии, Словакии и Чехии, эти исключения, скорее всего, сохранятся ввиду географического положения этих стран, ввиду отсутствия прямых выходов к морю и таких открытых логистических маршрутов, которые позволяли бы этим странам получать нефть из альтернативных источников, от альтернативных поставщиков», — уточнил Гулиев.

В то же время он напомнил, что Чехия ведет переговоры для снижения зависимости поставок от нефти из РФ по трубопроводу «Дружба». Так, делается акцент на трансальпийский нефтепровод TAL, который планируется расширить, к 2024 году завершить проект.

Ранее в этот день агенство Bloomberg написало, что Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу.

Издание EUobserver 9 мая писало, что Польша практически добилась обещания от ФРГ, что та не будет приобретать нефть по этому трубопроводу.

При этом еще 3 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Hindustan Times заявил, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.