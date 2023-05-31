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Военный эксперт назвал последствие для Киева от потери корабля «Юрий Олефиренко»

Матвийчук: после уничтожения корабля «Юрий Олефиренко» Украине придется арендовать флот
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Фото: commons.wikimedia.org/МО Украины
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Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук 31 мая в беседе с «Известиями» назвал уничтожение Воздушно-космическими силами России последнего корабля Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко» одной из задач российской спецоперации.

«Продолжается то, о чем сказал президент РФ Владимир Путин, — демилитаризация Украины. Этот корабль и не представлял для нас никакой угрозы, сам факт того, что полностью выполнили задачу по одному из направлений. Теперь если Украина захочет что-то натворить в море, ей нужно будет арендовать флот у своих союзников», — сказал эксперт.

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Средний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олефиренко» был заложен в 1970 году в польском Гданьске, в 1971-м был принят в состав Военно-морского флота СССР. С 1996 года корабль числился в ВМС Украины. До 2016 года судно носило название «Кировоград».

Накануне в Минобороне РФ сообщили, что Вооруженными силами РФ в течение суток были нанесены удары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. По его словам, были уничтожены 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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