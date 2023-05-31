Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков прокомментировал идею присвоить Луганску и Донецку звание городов-героев
Армия
В МО РФ сообщили об ожесточенных боях в районе Авдеевки
Армия
Уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
Общество
Песков разъяснил слова Путина о необходимости совершенствования системы ПВО
Мир
Минск надеется на снижение воинственности Запада после размещения ТЯО
Мир
ЕК решила ускорить интеграцию Западных Балкан в Евросоюз
Мир
Песков указал на поддержку Россией Сербии по ситуации в Косово
Политика
В Кремле пообещали следить за новостями с саммита ЕПС в Кишиневе
Экономика
Принят закон об освобождении от НДФЛ региональных компенсаций обманутым дольщикам
Армия
Военный эксперт назвал игрой на нервах учения НАТО Baltops 23
Мир
Глава ЕК Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
Мир
ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил

Уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

0
Фото: МО Украины
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последний боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» уничтожен Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом 31 мая сообщило Минобороны РФ.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — говорится в сообщении.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

Средний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олефиренко» был заложен в 1970 году в польском Гданьске, в 1971-м был принят в состав Военно-морского флота СССР. С 1996 года корабль числился в ВМС Украины. До 2016 года судно носило название «Кировоград».

Ранее, 30 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. По его словам, были уничтожены 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В тот день он также рассказал об ударе по аэродромам ВСУ российских войск высокоточным оружием воздушного базирования. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023