«Работу «Градов» легко узнать — от них земля трясется»

Горловка — город на северо-востоке Донецкой агломерации и классический «забытый фронт». На фоне боев под Авдеевкой и в Артемовске события с этого направления практически не попадают в средства массовой информации. Но именно успешное сдерживание противника на этом стратегически важном участке и определяет успех российского наступления в Донбассе. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса и увидели, как ее бойцы удерживают линию боевого соприкосновения, а артиллеристы и танкисты точным огнем громят украинских боевиков.

В тени внимания

— Это работают «Грады». Я их легко узнаю. От них земля сильно трясется, — рассказывает нам боец 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Мы находимся на российских позициях в районе Майорска. Минометчики ВС РФ недавно плотным огнем накрывали объекты украинских боевиков. В какой-то момент ВФУ попытались нанести ответный удар реактивными системами залпового огня «Град». Вокруг нас разворачивается небольшая артиллерийская дуэль.

В современной военной истории есть такое понятие — «забытый фронт». Так обычно называют участки линии боевого соприкосновения, про которые мало известно. Они редко попадают на страницы средств массовой информации, за происходящим там следят только эксперты и сами военные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Классический пример — ржевское направление в годы Великой Отечественной войны. С конца 1941 и до начала 1943 года Ржев стал краеугольным камнем всего Восточного фронта. Но долгое время происходившие там события были малоизвестны простым гражданам.

Из примеров современной военной истории можно назвать Северный фронт во время Ирано-иракской войны. На фоне масштабных боев за полуостров Эль-Фао и в районе Басры северное направление практически не попадало в средства массовой информации. Но именно проиграв бои на севере, Иран окончательно признал свое поражение.

В Донбассе есть свой «забытый фронт» — это горловское или, как его еще называют, дзержинское направление. С одной стороны оно включает в себя бывшую Светлодарскую дугу, а с другой граничит с Донецкой агломерацией. С 2014 года это были приоритетные направления возможных украинских ударов — на отрезание Горловки от Донецка и на разделение ДНР и ЛНР.

Сам город Горловка, который Украина не смогла захватить восемь лет назад, стал одним из символов сопротивления украинскому режиму и целью карательных ударов. Многие украинские военные и политики заявляли о том, что либо возьмут Горловку, либо сделают ее окончательно непригодной для жизни. Именно здесь произошло большинство украинских наступательных действий и захватов поселков в серой зоне до начала СВО.

Уже в ходе специальной военной операции Горловка продолжала принимать удары врага. И если с северной стороны линия боевого соприкосновения несколько сдвинулась, то с запада, где враг занимает цепочку терриконов и шахт, бои всё еще идут прямо у черты города.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Горловское направление имеет стратегическое значение. Если украинские боевики смогут прорвать оборону 1-го Донецкого корпуса, они обойдут Донецк и отрежут его от Луганской Народной Республики. А это значит, что российским силам придется оставлять Артемовскую агломерацию и отходить на восток.

Сейчас на этом участке линии боевого соприкосновения относительно спокойно. И это заслуга бойцов 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Они уже несколько месяцев сдерживают врага. Украинские боевики активно ведут разведку боем, пытаются вклиниться в российскую оборону и взломать ее. Но пока горловские гвардейцы с честью выдерживают все испытания.

132-я бригада до недавнего времени была 3-й бригадой Народной милиции ДНР. За особую стойкость в 2015 году ей присвоили звание «гвардейская» и почетное наименование «Горловская».

Тишина позиций

С утра в районе Донецка, Ясиноватой и Горловки идут дожди. Неудивительно, но такая погода считается лучшей для визита на линию боевого соприкосновения. Из-за тяжелых капель в небе не будет беспилотников противника. Хотя на позициях будет грязь, но это лучше, чем артиллерийский обстрел или сброшенные сверху самодельные бомбочки.

Офицер 132-й бригады с позывным Аксель приводит нас на позиции.

— Занимаем оборону по направлению Дзержинска. Личный состав несет боевое дежурство, чтобы не допустить проникновения противника в поселок Зайцево и за ним в Горловку. Наступательных действий он сейчас не ведет, только беспокоящий огонь по позициям, — рассказывает Аксель.

Чаще противник применяет легкие минометы и лишь недавно снова подтянул на этот участок передовой РСЗО «Град» и его восточноевропейские аналоги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Это значит, что наша артиллерия неплохо подавляет огневые точки противника. И он активных действий не предпринимает, потому что попадает под огонь нашей артиллерии, — объясняет Аксель.

Около 80% личного состава в роте у Акселя — мобилизованные. Они уже успели побывать в боях. Сам Аксель в гражданской жизни был юристом. Рядом с ним стоит замполит, студент из Дебальцево, пришедший сюда добровольцем. В то время как украинские офицеры предпочитают командовать солдатами онлайн, находясь подальше, у наших солдат и командир, и замполит в бою вместе с ними.

— Я считаю, что когда мы постоянно находимся с личным составом, это как минимум поддержка для него, т.е. каждый понимает, что в бою командир его не бросит. И задача будет так или иначе выполнена. На стороне противника всё совсем по-другому — они отправляют своих бойцов в бой как мясо. Жить сами хотят, а бойцы — для них ничто, — рассказывает нам замкомандира роты.

Пока мы сидим, начинается обстрел «Градами». И мы прячемся в укрытие. Аксель и его подчиненные признаются нам, что готовились не к такому конфликту. Они уже были в боевых столкновениях, но основной враг для них сейчас — это огонь вражеской артиллерии и беспилотники противника.

Огонь и гусеницы

Пока горловская пехота прочно удерживает свои позиции и не дает противнику прорваться, основная нагрузка ложится на танкистов и артиллеристов 132-й бригады. Они своим огнем наносят врагу тяжелые потери и не дают ему перемещаться. В свою очередь, украинские боевики также пытаются подавить технику горловчан. Но пока в этой огневой дуэли победа остается за горловскими гвардейцами.

Сейчас мы на позиции самоходного артиллерийского дивизиона бригады. Самоходчики продолжают постоянно наносить удары врагу по всему направлению. Для борьбы с артиллерией и техникой враг не жалеет средств. Работают и контрбатарейные радары, используются различные виды дорогостоящих боеприпасов. Также массово применяются все возможные виды БПЛА.

— Всё делаем быстро, четко. Работаем точечно с корректировкой, по живой силе, легкобронированной технике, а также по складам боеприпасов. Но в основном пресекаем попытки скопиться и выйти в разведку боем, — рассказывает боец с позывным Кабачок, командир одного из самоходных орудий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Только что расчет 122-миллиметровой гаубицы 2С1 «Гвоздика» получил боевую задачу. Обнаружена группа «немцев», как здесь часто называют противников, которые пытаются выйти к нашим позициям. Бойцы за считаные секунды размаскируют свою самоходку. Еще несколько минут уходит на получение координат, расчеты и подготовку выстрела. Следует короткий огневой налет.

Пока командир орудия подтверждает поражение цели, бойцы опять прячут свою «саушку». Их слаженности и скорости работы могут позавидовать техники, которые работают на пит-стопах «Формулы-1».

Опытные танкисты 132-й бригады за время СВО участвовали в штурме Волновахи, неоднократно были в прямых боях «техника против техники» и в наступлении, и в обороне. Новых натовских танков горловские танкисты не боятся. В урбанизированном регионе и холмистой степи, по словам бойцов, почти всё зависит не от характеристик машин, а от выбора позиции, тактики и скорости работы экипажей. Поэтому преимущество будет не за танками, а за танкистами.

Сейчас мы на позиции одной из танковых рот бригады. Бойцы и их техника готовятся в любой момент прийти на помощь пехоты и точным огнем поражать живую силу и технику «немцев». В лесопосадке замаскированы танки Т-64. Эти машины — трофеи боев еще 2014–2015 годов, которые находились на вооружении народной милиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Мы никогда не брались за тюнинг. Какой машина вышла с завода, как инженер задумал, такой она и должна быть. Ничего лишнего в ней не нужно. Нагружать башню нельзя, чтобы приводы не горели. Если перегрузить корпус, то двигатель может «стукнуть», — показывает Люсик свою идеальную шестьдесят четверку.

Она уже готова выйти по команде на поле боя.