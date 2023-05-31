ЕК решила ускорить интеграцию Западных Балкан в Евросоюз

Еврокомиссия подготовила план ускоренной интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз (ЕС) в условиях дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 31 мая, выступая на экспертном форуме в Братиславе.

Уточняется, что план включает расширение финансовых дотаций — помощи нуждающимся регионам из фондов. Вместе с тем меры будут направлены на скорейшее внедрение государств в единый рынок ЕС и расширение регионального экономического взаимодействия.

Также орган будет настаивать на ускорении реформ, которые бы помогли государствам Балкан подготовиться к вступлению в Евросоюз.

В регион Западных Балкан входят Албания, Босния и Герцеговина, Республика Македония (Северная Македония), Черногория, Косово и Сербия.

Албания и Северная Македония с 2020 года ведут переговорный процесс по вступлению в ЕС. О положении дел в Боснии Герцеговине умалчивается с 2016 года, когда стране вручили вопросник от ЕК.

Сербия в настоящий момент вызывает у европейского объединения беспокойство из-за нежелания присоединяться к антироссийским санкциям. Страна с 2012 года является страной-кандидатом.

Черногория страна-кандидат с 2010 года.

6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала план, который охватил шесть западнобалканских стран: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. План предусматривал, что все шесть этих стран могут стать членами Евросоюза к 2025 году.

Продвижение относительно принятия этих стран в ЕС наиболее активно началось после обострения ситуации между Косово и Сербией.

Европейский союз стремится стать единственным посредником в конфликтной ситуации между Сербией и Косово. Однако, как отмечает постпредство России при ЕС, европейское объединение игнорирует интересы сербов в Косово, что приводит к эскалации напряжения.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером того же дня начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности под эгидой НАТО KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.