Реклама
Прямой эфир
Армия
Снайпер группировки ВС РФ «Юг» рассказал о странном поведении в рядах ВСУ
Мир
Украина инициировала мировой саммит без участия России
Происшествия
Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВФУ
Армия
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Мир
Госдеп назвал причину обострения ситуации в Косово
Армия
Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Мир
Постпредство РФ при ООН указало Дюжаррику на цели атаки дронов в Москве
Мир
Военные Южной Кореи достали из-под воды часть ракеты-носителя КНДР
Мир
Антонов уличил США в даче киевскому режиму индульгенции на боестолкновение с Россией
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до 23 градусов тепла в среду
Наука и техника
Глава NASA предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

Польского дипломата бессрочно отправили в отпуск из-за заявлений о Волынской резне

RMF: призвавшего Киев извиниться за Волынь дипломата Ясину отправили в бессрочный отпуск
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за высказываний о Волынской резне. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники во вторник, 30 мая.

По информации радиостанции, пресс-секретарь отстранен от должности за то, что требовал извинений за Волынь от киевских властей.

В свою очередь польское министерство иностранных дел в Twitter-аккаунте сообщило, что Лукаш Ясина «в настоящее время находится в заранее запланированном отпуске» и опровергло информацию об его отстранении.

Безбарьерная дружба: между Украиной и Польшей могут исчезнуть рубежи
Зеленский повторил слова Дуды об отсутствии границ между странами в будущем

Ранее, 20 мая, Ясина призвал Зеленского взять на себя ответственность за Волынскую резню и принести извинения, подчеркнув, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

До этого, 6 апреля, замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала отметил, что обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана». Он также указал на то, что разговор с Зеленским на эту тему мог бы проверить справедливость украинского лидера по отношению к Варшаве.

В тот же день обозреватель Ванесса Гера отметила обеспокоенность Польши по поводу исторических событий, связанных с преступлениями на Волыни. Она также привела факты из истории, гласящие, что более 100 тыс. жителей Польши погибло от насилия со стороны украинцев. Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, известное как «кровавое воскресенье», когда украинские повстанцы осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023