Польского дипломата бессрочно отправили в отпуск из-за заявлений о Волынской резне

Пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за высказываний о Волынской резне. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники во вторник, 30 мая.

По информации радиостанции, пресс-секретарь отстранен от должности за то, что требовал извинений за Волынь от киевских властей.

В свою очередь польское министерство иностранных дел в Twitter-аккаунте сообщило, что Лукаш Ясина «в настоящее время находится в заранее запланированном отпуске» и опровергло информацию об его отстранении.

Ранее, 20 мая, Ясина призвал Зеленского взять на себя ответственность за Волынскую резню и принести извинения, подчеркнув, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

До этого, 6 апреля, замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала отметил, что обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана». Он также указал на то, что разговор с Зеленским на эту тему мог бы проверить справедливость украинского лидера по отношению к Варшаве.

В тот же день обозреватель Ванесса Гера отметила обеспокоенность Польши по поводу исторических событий, связанных с преступлениями на Волыни. Она также привела факты из истории, гласящие, что более 100 тыс. жителей Польши погибло от насилия со стороны украинцев. Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, известное как «кровавое воскресенье», когда украинские повстанцы осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.