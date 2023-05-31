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В одной из больниц Красноярска ввели карантин из-за кори

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Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
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Всего в Красноярском крае семеро жителей болеют корью, из них четверо взрослых и три ребенка. Последние два случая зарегистрированы в красноярской городской больнице №20 среди детей одного отделения, где ввели карантин, сообщил 31 мая глава Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

«Всего с начала года в крае диагноз «корь» был установлен и лабораторно подтвержден у 40 инфицированных (32 взрослых, восемь детей). Заболевание фиксировалось в Красноярске, Норильске, Дудинке, Ачинске, Дивногорске, Курагинском и Березовском районах. В подавляющем большинстве случаи носили единичный характер», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Горяева, заболевшими являются те, кто отказался от прививки или не был привит по иным причинам, поэтому следует как можно скорее обратиться в поликлинику по месту жительства.

«Тем более в крае помимо плановой иммунизации проводится ежегодная подчищающая, когда вакцинируют тех, кто раньше не прививался и не болел корью», — отметил главный санитарный врач региона.

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25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество зарегистрированных случаев кори в России снизилось двукратно, ситуация стабилизировалась. По словам главы ведомства, это связано с большим комплексом проведенных противоэпидемических мероприятий.

17 мая ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который сейчас доминирует в России, — D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США. В ведомстве пояснили, что принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу не влияет на клиническое течение заболевания и на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий.

4 апреля на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.

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