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Проблемные двигатели самолетов F-35 могут обойтись Пентагону в $38 млрд

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Фото: Commons.wikimedia.org/US Air Force/Ministerie van Defensie
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Истребителю-бомбардировщику F-35 корпорации Lockheed Martin в ближайшие десятилетия может потребоваться дополнительный капитальный ремонт двигателей на сумму $38 млрд, пишет 30 мая Bloomberg.

«Система охлаждения перегружена, что требует от двигателя работы на пределе возможностей. Дополнительное нагревание увеличивает износ двигателя, сокращает срок его службы и увеличивает расходы на техническое обслуживание на $38 млрд», — заявила Счетная палата США в ежегодном отчете по программе владения F-35 стоимостью $412 млрд — самой дорогостоящей системой вооружения в мире.

Если не будет эффективного решения, капитальный ремонт двигателей может начаться раньше, чем ожидалось, что добавит еще одну статью расходов к данным Пентагона по оценке затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание парка истребителей F-35 в течение 77 лет в размере $1,3 трлн.

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23 мая в отчете Счетной палаты сообщалось, что министерство обороны США с 2018 года недосчиталось 1 млн запасных частей к истребителям пятого поколения F-35 производства американского концерна Lockheed Martin на общую сумму $85 млн. По оценкам ведомства, Пентагону не хватает механизмов учета, в результате чего американское оборонное ведомство сталкивается с подобными потерями.

В конце прошлого года сообщалось, что Пентагон заключил контракт на $7,8 млрд с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку 127 истребителей пятого поколения F-35.

Истребители-невидимки серии F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

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