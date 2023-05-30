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Небензя предупредил о предельно жестком ответе России на атаки Киева по ЗАЭС

Постпред РФ Небензя: Россия предельно жестко ответит на атаки Киева по ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Россия предельно жестко ответит на атаки Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил 30 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

«В создавшихся условиях Россия намерена предпринять все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя обязательствами, вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского постпредства.

Он добавил, что Москва призывает мировое сообщество осудить Киев, который не раз подталкивал ситуацию вокруг ЗАЭС на грань ядерного инцидента, что может сказаться не только на территории ЗАЭС и около нее, но и далеко за пределами региона, в том числе в Европе. РФ рассчитывает, что МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, отметил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним, там нет военного персонала и какого-либо оборудования для атак с территории. Проводившиеся Украиной обстрелы ЗАЭС абсолютно недопустимы, сказал он.

«Будем предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей», — резюмировал дипломат.

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В ходе того же заседания Совбеза ООН гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне нестабильна.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции.

В этот же день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что сроки ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции не определены из-за Украины. При этом Россия уведомления о переносе дат от департамента безопасности ООН не получала.

28 мая Вооруженные силы Украины предприняли атаку на ЗАЭС с помощью беспилотника. Он был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии 500 м от станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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