В «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии сроков ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Сроки ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не определены. Россия уведомления о переносе дат от департамента безопасности ООН не получала, сообщил 30 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Дата не определена. Ждем ноту Департамента безопасности ООН. Они [Украина и ООН] продолжают поддерживать искусственное напряжение и пытаются вымотать психологически. Но нервы у нас крепкие», — сказал он в беседе с ТАСС.

Также Карчаа заявил, что 25 мая ожидалось прибытие девятой группы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, но дата была перенесена по инициативе Украины на следующий день. Официальной ноты из департамента безопасности ООН о переносе Россия не получала. По мнению советника, Украина может устроить провокацию, которая затормозит этот процесс. 26 мая Карчаа сообщал, что ротация была сорвана из-за украинской стороны.

28 мая Вооруженные силы Украины предприняли атаку на ЗАЭС с помощью беспилотника. Беспилотник был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии 500 м от станции.

25 мая директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса заявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана по обеспечению безопасности ЗАЭС. Он добавил, что российская сторона поддерживает действия агентства и доверяет ему.

6 мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на Запорожской атомной электростанции. В отчете организации подчеркивается, что эксперты на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.